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18:26, 28 февраля 2025Силовые структуры

На расправившуюся с экс-мэром Самары внучку завели новое дело

СК возбудил в отношении расправившейся с экс-мэром Самары дело о мошенничестве
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Следком

В отношении обвиняемой в расправе над экс-мэром Самары и его женой внучки завели новое уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, новое дело завели по статье о мошенничестве в крупном размере. Его возбудили по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке.

Ранее внучка экс-мэра Самары Тархова дала признательные показания по факту расправы. Женщина призналась, что расправилась с дедом и бабушкой из корыстных побуждений. По ее словам, она сделала это для того, чтобы завладеть их имуществом.

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