На расправившуюся с экс-мэром Самары внучку завели новое дело

СК возбудил в отношении расправившейся с экс-мэром Самары дело о мошенничестве

В отношении обвиняемой в расправе над экс-мэром Самары и его женой внучки завели новое уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, новое дело завели по статье о мошенничестве в крупном размере. Его возбудили по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке.

Ранее внучка экс-мэра Самары Тархова дала признательные показания по факту расправы. Женщина призналась, что расправилась с дедом и бабушкой из корыстных побуждений. По ее словам, она сделала это для того, чтобы завладеть их имуществом.