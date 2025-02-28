Обвиняемой в расправе над бывшим мэром Самары назначили психиатрическую экспертизу

Обвиняемой в расправе над экс-мэром Самары назначили психиатрическую экспертизу

Начало событий в новости На расправившуюся с экс-мэром Самары внучку завели новое дело

Внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, обвиняемой в расправе над ними, назначили амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По уголовному делу продолжают проводить судебные экспертизы.

О расправе над Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля. Тогда же сотрудники силовых структур задержали их внучку — предположительно, она расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

Женщина уже дала признательные показания.

