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18:38, 28 февраля 2025Бывший СССР

На Украине назвали пункты готовящегося коммюнике ЕС по гарантиям безопасности Киева

На Украине опубликовали пункты коммюнике ЕС по гарантиям безопасности для Киева
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Готовящееся к принятию на экстренном саммите Европейского союза (ЕС) 6 марта коммюнике будет содержать положения о невозможности переговоров по Украине без Украины и переговоров о европейской безопасности без Европы. Пункты документа по гарантиям безопасности для Киева опубликовало украинское издание «Общественное».

«Согласно документу, страны-члены Евросоюза хотят определить собственную позицию относительно потенциальных мирных переговоров по завершению российско-украинского конфликта и важность присутствия ЕС на этих переговорах», — отметили журналисты.

В рамках коммюнике Евросовет должен подчеркнуть важность того, что перемирие между Москвой и Киевом может состояться только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения, а также необходимость предоставить крепкие и надежные гарантии безопасности для Украины в любого подобного документа.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет убеждать лидеров стран Европейского союза (ЕС) на саммите 6 марта, что успех переговоров между Россией и США необходим для мира на Украине. Он подчеркнул, что Будапешт заинтересован в успехе этих переговоров, поскольку он станет важной гарантией глобальной и европейской безопасности.

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