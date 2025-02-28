На Украине назвали пункты готовящегося коммюнике ЕС по гарантиям безопасности Киева

На Украине опубликовали пункты коммюнике ЕС по гарантиям безопасности для Киева

Готовящееся к принятию на экстренном саммите Европейского союза (ЕС) 6 марта коммюнике будет содержать положения о невозможности переговоров по Украине без Украины и переговоров о европейской безопасности без Европы. Пункты документа по гарантиям безопасности для Киева опубликовало украинское издание «Общественное».

«Согласно документу, страны-члены Евросоюза хотят определить собственную позицию относительно потенциальных мирных переговоров по завершению российско-украинского конфликта и важность присутствия ЕС на этих переговорах», — отметили журналисты.

В рамках коммюнике Евросовет должен подчеркнуть важность того, что перемирие между Москвой и Киевом может состояться только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения, а также необходимость предоставить крепкие и надежные гарантии безопасности для Украины в любого подобного документа.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет убеждать лидеров стран Европейского союза (ЕС) на саммите 6 марта, что успех переговоров между Россией и США необходим для мира на Украине. Он подчеркнул, что Будапешт заинтересован в успехе этих переговоров, поскольку он станет важной гарантией глобальной и европейской безопасности.