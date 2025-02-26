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15:56, 26 февраля 2025Мир

Венгрия захотела убедить лидеров стран ЕС в необходимости переговоров РФ и США

Сийярто: Венгрия будет убеждать лидеров ЕС в необходимости переговоров РФ и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия будет убеждать лидеров стран Европейского союза (ЕС) на саммите 6 марта, что успех переговоров между Россией и США необходим для мира на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Последние три года доказали, что только американо-российское соглашение может привести к миру [на Украине]», — сказал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, урегулирование украинского кризиса стало возможным благодаря переговорам между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что Будапешт заинтересована в успехе этих переговоров, поскольку он станет важной гарантией глобальной и европейской безопасности.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия намерена добиться снятия санкций ЕС с ряда российских граждан. По словам министра, Будапешт инициирует действие в случае принятия решения о продлении этих санкций еще на полгода.

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