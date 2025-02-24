В Венгрии заявили о намерении добиться снятия санкций ЕС с ряда российских граждан

Сийярто: Венгрия намерена добиться снятия санкций ЕС с ряда российских граждан

Венгрия намерена добиться снятия индивидуальных санкций Европейского союза (ЕС) с ряда российских граждан. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По словам министра, Будапешт инициирует действие в случае принятия решения о продлении этих санкций еще на полгода. Он обратил внимание, что индивидуальные ограничения ЕС против группы российских граждан истекают 15 марта, но Брюссель не намерен ждать крайнего срока для их продления.

В свою очередь, Венгрия предлагает странам ЕС не торопиться и дождаться результатов российско-американских переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

«В этом санкционном списке есть люди, которых на самом деле там не должно быть, и мы составили их перечень и рекомендуем исключить их из санкционного списка», — поделился Сийярто, не раскрыв, о ком именно из россиян идет речь.

Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что Будапешт против продления индивидуальных санкций ЕС, наложенных на физические и юрлица РФ, так как Брюссель не выполнил обещаний относительно гарантий энергетической безопасности республики.

Ранее Сийярто рассказал, что Европейский союз хочет выделить в качестве помощи Украине от 20 до 40 миллиардов евро и огромное количество оружия, но Венгрия против этих мер. Он подчеркнул, что его страна не будет тратить миллиарды евро на «продление войны», когда надежда на мирное урегулирование украинского конфликта «сильнее, чем когда-либо».