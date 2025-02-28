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21:54, 28 февраля 2025Мир

На Западе фразой «с Зеленским покончено» прокомментировали встречу с Трампом

Журналист Боуз: После встречи с Трампом в Белом доме с Зеленским покончено
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал встречу украинского президента Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом в Белом доме. Он отреагировал на переговоры одной фразой в соцсети X.

«С Зеленским покончено», — констатировал Боуз.

До этого американский предприниматель и миллиардер Илон Маск написал, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа после неудавшихся переговоров с Трампом.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский прокомментировал истерику украинского лидера в Белом доме. По словам Дубинского, Зеленский отправился в США без плана действий и попытался устроить там шоу.

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