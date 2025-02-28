На Западе назвали плохой идеей для США одно соглашение с Украиной

UnHerd: Соглашение с Украиной о ресурсах станет невыгодной сделкой для Трампа

Соглашение США с Украиной о ресурсах станет невыгодной сделкой для американского президента Дональда Трампа. Таковой ее назвал западный портал UnHerd.

«Это было бы очень плохой идее для США, потому что таким образом они увековечили бы свою неопределенность по отношению к Украине на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией», — отмечается в материале.

Издание подчеркивает, что Вашингтон не получит дохода от этого соглашения. Однако в будущем, подчеркнул UnHerd, Украина может потребовать у США гарантий безопасности как у обладателя их природных ресурсов.

Ранее японское издание Mainichi Shimbun (MS) заявило, что положение президента Украины Владимира Зеленского перед сделкой США безвыходно. В статье отмечалось, что украинскому лидеру придется заключить соглашение с Соединенными Штатами.