На Западе рассказали о заблуждениях Британии в отношении Трампа

Профессор Дизен: Трамп резко оборвал выступление британского премьера Стармера

Британия заблуждается относительно особых отношений с США. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

По словам эксперта, об этом свидетельствует поведение американского лидера во время встречи с британским премьером Киром Стармером. «Стармер продолжает рассказывать о самых важных отношениях в истории, но его прерывает Трамп», — обратил внимание на момент пресс-конференции Дизен, где американский политик говорит «достаточно» британскому коллеге, затронувшему тему Канады.

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с британским премьером Киром Стармером рассмешил журналистов вопросом о том, справится ли Великобритания с Россией. «Сможете взять на себя Россию самостоятельно?» — поинтересовался политик, чем вызвал смех репортеров и собеседника. Стармер в ответ покачал головой.

Газета Financial Times писала, что Великобритания и Франция отправят миротворцев на Украину лишь при условии, что безопасность контингента обеспечат США.