Назван обладатель премии за худший фильм 2024 года

«Золотую малину» в категории «Худший фильм» 2024 года получила картина «Мадам Паутина», основанная на супергеройской вселенной про Человека-паука. Полный список обладателей антипремии опубликован на официальном сайте.
Помимо главной награды в номинации «Худший фильм», картина студии Marvel получила также награды в категориях «Худшая актриса» и «Худший сценарий».
По две статуэтки «Золотой малины» получили «Джокер 2: безумие на двоих» (за «Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат» и за «Худший актерский тандем») и «Мегалополис» («Худшая роль второго плана», «Худший режиссер»).
Ранее стало известно, что звезда «Эйфории» стала одной из самых дорогих актрис из-за провала фильма с ее участием.