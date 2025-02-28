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20:18, 28 февраля 2025Культура

Назван обладатель премии за худший фильм 2024 года

Фильм Marvel «Мадам Паутина» получил «Золотую малину» как худший фильм года
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Мадам Паутина»

«Золотую малину» в категории «Худший фильм» 2024 года получила картина «Мадам Паутина», основанная на супергеройской вселенной про Человека-паука. Полный список обладателей антипремии опубликован на официальном сайте.

Помимо главной награды в номинации «Худший фильм», картина студии Marvel получила также награды в категориях «Худшая актриса» и «Худший сценарий».

По две статуэтки «Золотой малины» получили «Джокер 2: безумие на двоих» (за «Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат» и за «Худший актерский тандем») и «Мегалополис» («Худшая роль второго плана», «Худший режиссер»).

Ранее стало известно, что звезда «Эйфории» стала одной из самых дорогих актрис из-за провала фильма с ее участием.

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