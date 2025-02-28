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00:55, 28 февраля 2025Мир

В ОБСЕ высказались об отправке миротворцев на Украину

ОБСЕ заявила, что может разместить миротворцев на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ronald Zak / AP

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может разместить миротворцев на Украине, заявили в пресс-службе Парламентской ассамблеи (ПА) объединения. Об этом пишут «Известия».

Как отметили в пресс-службе, подобное решение потребует согласия всех членов. Официальный представитель ПА Нэт Пэрри уточнил, что на саммите Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 1992 году обсуждалась такая возможность.

«ОБСЕ никогда не размещала традиционные миротворческие силы в смысле вооруженного контингента, подобного контингентам ООН, но теоретически это возможно», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тысяч европейских миротворцев на Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня.

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