Орбан назвал Зеленского «слабым» и поддержал Трампа

Орбан: Трамп мужественно выступил за мир в споре с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал спор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Свое мнение по этому вопросу он высказал в социальной сети Х.

По его словам, сильные политики выступают за мир, и только слабые хотят продолжения конфликта.

«Сегодня президент Дональд Трамп мужественно выступил за мир. Даже если многим было трудно это переварить. Спасибо вам, господин Президент!», — написал он.

Ранее бывший глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель осудил Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса за перепалку с Зеленским. По его словам, Трамп и Вэнс устроили «позорное шоу».