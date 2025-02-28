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23:39, 28 февраля 2025Мир

Орбан назвал Зеленского «слабым» и поддержал Трампа

Орбан: Трамп мужественно выступил за мир в споре с Зеленским
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ricardo Rubio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал спор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Свое мнение по этому вопросу он высказал в социальной сети Х.

По его словам, сильные политики выступают за мир, и только слабые хотят продолжения конфликта.

«Сегодня президент Дональд Трамп мужественно выступил за мир. Даже если многим было трудно это переварить. Спасибо вам, господин Президент!», — написал он.

Ранее бывший глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель осудил Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса за перепалку с Зеленским. По его словам, Трамп и Вэнс устроили «позорное шоу».

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