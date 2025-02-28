Европейских миротворцев сочли бесполезными на Украине без одного фактора

Военный специалист Стефанович: Миротворцы ЕС бесполезны для Киева без США

Без гарантий безопасности со стороны США европейские страны никогда не согласятся отправлять на Украину свои войска, в том числе и миротворческий контингент. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и клуба «Валдай» Дмитрий Стефанович.

По его словам, инициатива Великобритании и Франции по размещению своих войск в зоне боевых действий по итогам конфликта невозможна без американского прикрытия с воздуха, а также логистической поддержки. Он подчеркнул, что Киев никак не сможет уговорить Европу пойти на такой шаг, пока США и Россия выступают против.

Кроме того, как полагает эксперт, британско-французские силы окажутся бесполезны в случае потенциального боестолкновения.

«В любой конфронтации этот контингент без прикрытия со стороны американцев будет очень быстро уничтожен, в Великобритании и во Франции это прекрасно осознают», — сказал Стефанович.

Ранее военный аналитик Евгений Норин оценил перспективы размещения миротворцев из Европы на территории Украины. Он полагает, что европейские страны попросту не смогут собрать и финансировать достаточную по размеру группировку.