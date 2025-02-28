Песков отказался комментировать заявления Трампа о Зеленском до окончания их переговоров

Песков призвал дождаться итогов встречи Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отказался комментировать заявления лидера США Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском, призвав дождаться окончания их переговоров. Его слова передает ТАСС.

«Давайте дождемся результатов сегодняшних контактов и тех заявлений, которые по итогам будут сделаны», — заявил на брифинге Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что у причастных к подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) «нет ничего святого».

По словам Пескова, в Кремле лишний раз убедились, что киевский режим не гнушается никакими средствами.