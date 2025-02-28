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08:55, 28 февраля 2025Бывший СССР

Пленный ВСУ рассказал о мобилизации человека со злокачественной опухолью

Пленный ВСУ Баранюк: Украинские войска мобилизовали человека с опухолью
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизовали человека со злокачественной опухолью. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Баранюк, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По его словам, «мобилизуют со всем подряд». Он обратил внимание на то, что мобилизованные с серьезными заболеваниями не могут выполнять боевые задачи. Баранюк рассказал, что на кладбище в городе, в котором он жил, насчитывается около 100 могил солдат украинских войск. Он отметил, что около 100 человек призывного возраста служат в подразделениях ВСУ, а еще около 100 на фронт могут призвать пожилых.

Пленный заключил, что «каждый третий уже погиб». Он также рассказал, что до конца конфликта хотел бы остаться в плену, так как на Украине его либо будут пытать, либо мобилизуют, либо он случайно умрет.

Ранее стало известно, что прошедшие через плен военные ВСУ смогут получить инвалидность. Если медицинская комиссия найдет основания для инвалидности, то военный сможет получить бронь от мобилизации.

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