Подполье рассказало об ударе по вернувшемуся из Курской области подразделению ВСУ

Лебедев: ВС России ударили по вернувшемуся из Курской области подразделению ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России ударили в Сумах по вернувшемуся из Курской области подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Нанесен удар по группе, которая чудом сбежала из Курской области и проходила доукомплектование», — рассказал подпольщик.

Лебедев рассказал об ударе ВС России в 0:50 28 февраля по личному составу ВСУ в селе Боромоля к северу Сум. По его информации, в Сумах и области прогремело порядка семи мощных взрывов. Подпольщик также сообщил о поражении склада ВСУ с БПЛА и зарядами для них, а также места дислокации операторов дронов.

Ранее ВС России ударили «Искандером» по месту запуска БПЛА ВСУ в Сумской области. В результате удара было уничтожено около 14 единиц БПЛА-камикадзе дальнего действия самолетного типа «Кобра»