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10:25, 27 февраля 2025Бывший СССР

Удар «Искандера» по пункту запуска дальних беспилотников ВСУ попал на видео

ВС России ударили «Искандером» по месту запуска БПЛА ВСУ в Сумской области
Юрий Леонов
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России ударили «Искандером» по месту запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Видео опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России.

На видео попал удар ВС России по пункту запуска беспилотников ВСУ севернее населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате удара было уничтожено около 14 единиц БПЛА-камикадзе дальнего действия самолётного типа «Кобра», а также несколько автомобилей с оборудованием. Также сообщается о ликвидации 20 специалистов ВСУ.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар в Сумской области в районе завода «Сумыхимпром», на территории которого разгружаются составы с техникой и боекомплектами для ВСУ. По словам подпольщика, первый прилет произошел в 01:40, второй в 03:30 (мск).

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