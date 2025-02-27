Удар «Искандера» по пункту запуска дальних беспилотников ВСУ попал на видео

ВС России ударили «Искандером» по месту запуска БПЛА ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили «Искандером» по месту запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Видео опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России.

На видео попал удар ВС России по пункту запуска беспилотников ВСУ севернее населенного пункта Шостка в Сумской области. В результате удара было уничтожено около 14 единиц БПЛА-камикадзе дальнего действия самолётного типа «Кобра», а также несколько автомобилей с оборудованием. Также сообщается о ликвидации 20 специалистов ВСУ.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар в Сумской области в районе завода «Сумыхимпром», на территории которого разгружаются составы с техникой и боекомплектами для ВСУ. По словам подпольщика, первый прилет произошел в 01:40, второй в 03:30 (мск).