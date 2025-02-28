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20:05, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

Популярный в России стример потратил 43 миллиона рублей за месяц

Стример Эвелон заявил, что может потратить до 43 миллионов рублей в месяц
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: ВПИСКА / YouTube

Популярный в России украинский стример Эвелон (Evelone192, настоящее имя — Вадим Козаков) раскрыл многомиллионные траты в месяц. На эту тему он высказался в шоу «Вписка», выпуск доступен на YouTube.

«Если это обыденный какой-то месяц и я никуда не выбираюсь и ничего не делаю, ну, [трачу] тысяч 20 долларов (1,7 миллиона рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»), наверное», — заявил стример. Он назвал такую сумму расходов очень маленькой.

Эвелон отметил, что значительные суммы средств уходят у него на съемку контента. При этом, по словам Козакова, если он активно создает контент, проводит розыгрыши, путешествует и совершает крупные покупки, то он может потратить до 400-500 тысяч долларов (35-43 миллиона рублей).

Ранее популярная российская блогерша Эвелина Тарханова, известная как Лунаком, рассказала, что однажды фанат суммарно подарил ей около 300 тысяч рублей. По ее словам, поклонник переводил ей деньги в течение нескольких трансляций.

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