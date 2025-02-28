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19:51, 28 февраля 2025Россия

Появилось видео из кабины снесшего остановку с людьми автобуса в Петербурге в момент ДТП

Камера сняла видео из кабины водителя во время смертельного ДТП в Петербурге
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Камера видеонаблюдения сняла кадры из кабины водителя во время смертельного ДТП, во время которого автобус снес остановку с людьми в Санкт-Петербурге. Кадры появились в распоряжении портала «Фонтанка.ру».

Судя по опубликованному видео, водитель автобуса в момент аварии находился в сознании и продолжал управлять транспортным средством.

Таким образом была опровергнута версия, согласно которой мужчина уснул за рулем. Камеры запечатлели не только действия водителя, но и вид через лобовое стекло — на кадрах видно, как устроивший ДТП автобус поворачивает на разрешающий сигнал светофора, пытается вписаться в поворот, таранит сразу несколько машин, сбивает остановку, давит человека и проезжает еще несколько метров.

Виновник аварии заявлял, что в момент трагедии он якобы потерял сознание.

ДТП произошло днем 28 февраля, около 15:30, в районе станции метро «Московская», на перекрестке Варшавской улицы и Ленинского проспекта.

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