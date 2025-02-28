Появилось видео уничтожения трех наемников ВСУ бойцом с пистолетом

Опубликовано видео уничтожения трех наемников ВСУ бойцом с пистолетом

Появилось видео, где, предположительно, трех иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближнем бою с помощью пистолета уничтожает российский боец. Кадры в социальной сети X опубликовал ирландский журналист Чей Боуз.

На опубликованных кадрах видно, как к разговаривающим на английском бойцов из лесопосадки выбегает солдат. Иностранные наемники паникуют и кричат, что попали в ловушку. Предположительно, российский боец уничтожает выстрелами с короткого расстояния всех трех иностранцев, в том числе оператора съемки.

Где было снято видео и как оно попало в руки журналиста, не уточняется. Сейчас пост журналиста с видео удален.

Ранее российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе ВСУ и попали на видео. На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над позициями российских войск, слышны звуки автоматных очередей.