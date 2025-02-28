Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:58, 28 февраля 2025Бывший СССР

Появилось видео уничтожения трех наемников ВСУ бойцом с пистолетом

Опубликовано видео уничтожения трех наемников ВСУ бойцом с пистолетом
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Появилось видео, где, предположительно, трех иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближнем бою с помощью пистолета уничтожает российский боец. Кадры в социальной сети X опубликовал ирландский журналист Чей Боуз.

На опубликованных кадрах видно, как к разговаривающим на английском бойцов из лесопосадки выбегает солдат. Иностранные наемники паникуют и кричат, что попали в ловушку. Предположительно, российский боец уничтожает выстрелами с короткого расстояния всех трех иностранцев, в том числе оператора съемки.

Где было снято видео и как оно попало в руки журналиста, не уточняется. Сейчас пост журналиста с видео удален.

Ранее российские военные автоматным огнем уничтожили дрон-камикадзе ВСУ и попали на видео. На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над позициями российских войск, слышны звуки автоматных очередей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

      Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини

      Трамп подтвердил подписание соглашения с Зеленским по металлам

      Макрон назвал ошибкой отказ размещать европейские войска на Украине

      Трамп встретил Зеленского в Белом доме словами «он при полном параде»

      Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за скользкий тротуар

      Внучка экс-мэра Самары в деталях описала убийство дедушки и бабушки. Она заморозила тела азотом, расчленила и раскидала по городу

      Датские журналисты помогли российским военным поразить штаб ВСУ в Сумской области

      В сербском клубе объяснили российский флаг и «Катюшу» на матче

      В СК потребовали ареста литовского наемника после интервью о расправах на военными РФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше