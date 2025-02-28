Премьер Украины отказался отвечать на вопросы Рады о сделке с США по недрам

Премьер Украины Шмыгаль отказался отвечать на вопросы Рады о сделке с США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался отвечать на вопросы депутатов Верховной Рады о работе инвестиционного фонда, который планируется создать по итогам сделки с США о недрах и полезных ископаемых. Об этом рассказал в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Не понимаю, почему парламент до сих пор не знает, что будет подписывать правительство? На сайте кабинета министров до сих пор нет опубликованного соглашения», — заявил парламентарий.

Депутаты также задали вопрос премьеру, почему документ о недрах не содержит гарантий безопасности со стороны США. Шмыгаль ответил, что такие гарантии Вашингтон уже предоставил ранее на полях саммита G7 в июне 2024 года.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в рамках соглашения с Вашингтоном требует системы противоракетной обороны (ПРО) и ракетные базы. По его словам, Украина также хочет получить от Соединенных Штатов инвестиции в свой военно-промышленный комплекс.