Президент Латвии отказался поддержать разрешение негражданам участвовать в выборах

Президент Латвии Ринкевич не поддерживает разрешение голосовать негражданам

Президент Латвии Эдгар Ринкевич не поддерживает разрешение голосовать «негражданам» на местных выборах в республике. Об этом сообщил советник главы прибалтийской страны Мартиньш Дрегерис, передает агентство LETA.

Президент Латвии считает, что право голосовать на выборах в Латвии имеют только граждане республики. До этого латвийская непарламентская партия «Сасканя» требовала дать разрешение на голосование «негражданам», сообщает LETA.

Статус «неграждан» в Латвии ввели после распада СССР. К ним относятся постоянно проживающие на территории страны бывшие граждане СССР и их дети, не получившие гражданства Латвии. Они не могут занимать государственные должности, а также освобождены от воинской повинности.

Ранее Сейм (парламент) Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию. Согласно законопроекту, власти захотели запретить гражданам ездить в «страны-агрессоры» из-за риска «вербовки для шпионажа».