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12:04, 28 февраля 2025Бывший СССР

Президент Латвии отказался поддержать разрешение негражданам участвовать в выборах

Президент Латвии Ринкевич не поддерживает разрешение голосовать негражданам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Президент Латвии Эдгар Ринкевич не поддерживает разрешение голосовать «негражданам» на местных выборах в республике. Об этом сообщил советник главы прибалтийской страны Мартиньш Дрегерис, передает агентство LETA.

Президент Латвии считает, что право голосовать на выборах в Латвии имеют только граждане республики. До этого латвийская непарламентская партия «Сасканя» требовала дать разрешение на голосование «негражданам», сообщает LETA.

Статус «неграждан» в Латвии ввели после распада СССР. К ним относятся постоянно проживающие на территории страны бывшие граждане СССР и их дети, не получившие гражданства Латвии. Они не могут занимать государственные должности, а также освобождены от воинской повинности.

Ранее Сейм (парламент) Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию. Согласно законопроекту, власти захотели запретить гражданам ездить в «страны-агрессоры» из-за риска «вербовки для шпионажа».

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