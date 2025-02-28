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18:30, 28 февраля 2025Из жизни

Пьяный член парламента избил избирателя и попал за решетку

В Британии парламентарий набросился на избирателя и попал в тюрьму
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Пьяный британский законодатель ударил избирателя на улице и попал за решетку. Об этом пишет AP News.

Утром 26 октября 2024 года 55-летний член парламента Майк Эймсбери направлялся к стоянке такси во Фродшеме, небольшом городке на северо-западе Англии, куда он приехал на совещание по вопросам охраны правопорядка и общественной безопасности. В этот момент к нему подошел местный житель, 45-летний Пол Феллоуз, и пожаловался на перекрытый мост.

На записи с камеры наблюдения видно, как Эймсбери набросился на Феллоуза и ударил его кулаком в лицо, после чего тот повалился на мостовую. Затем парламентарий встал над мужчиной и ударил его еще как минимум пять раз, пока не вмешались прохожие. «Вы больше не будете угрожать своему члену парламента, не так ли?» — сказал Эймсбери, используя ненормативную лексику, а затем назвал мужчину «мягкотелым».

По словам судьи, перед инцидентом оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Хотя Феллоуз серьезно не пострадал, заместитель старшего окружного судьи Тан Икрам сказал, что он вел дела, в которых люди умирали от одного удара. В итоге Эймсбери приговорили к 10 неделям заключения. Он первый действующий член парламента с 2019 года, заключенный в тюрьму.

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