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09:26, 28 февраля 2025Культура

Раскрыт гонорар Пелагеи

Продюсер Дворцов: Певица Пелагея получает 2,5 миллиона рублей за концерт
Ольга Коровина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что заслуженная артистка России Пелагея получает более двух миллионов рублей за концерт. Его слова приводит сайт «Страсти».

По словам Дворцова, Пелагея является востребованной артисткой. Одно сольное выступление певицы обойдется организаторам примерно в два с половиной миллиона рублей. «Она частый гость в Кремлевском дворце на разных государственных мероприятиях, и не только», — добавил продюсер.

Ранее Дворцов заявил, что концерт рок-музыканта Гарика Сукачева может обойтись организаторам в несколько миллионов рублей. «Он мало появляется в медиа, дает очень много концертов, гастролирует по России», — рассказал продюсер.

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