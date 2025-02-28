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14:33, 28 февраля 2025Забота о себе

Раскрыт состав идеального мыла

Косметолог Жумабаева: Мыло с глицерином подходит для большинства людей
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

При выборе мыла стоит изучить состав входящих в него компонентов, напомнила косметолог Фатима Жумабаева. Состав идеального мыла она раскрыла в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, для большинства людей подходит мыло с содержанием глицерина, увлажняющего кожу и деликатно очищающего от загрязнений, не приводящего к аллергии и сухости. «Однако и здесь существуют тонкости, о которых нужно помнить. После применения мыла глицерин образует на поверхности рельефа тонкую пленку, удерживая влагу, поэтому пользоваться средством с таким составом перед выходом на улицу в очень жаркие или, напротив, холодные дни не стоит, чтобы не спровоцировать вытягивание влаги из кожи», — отметила косметолог.

Также Жумабаева посоветовала выбирать мыло с содержанием масла ши, кокоса, жожоба и оливы, защищающего и питающего кожу алоэ вера, природного антисептика — масла чайного дерева. Мыло с салициловой кислотой подойдет для проблемной кожи, склонной к высыпаниям и акне, но при применении на постоянной основе может спровоцировать сухость и раздражение, уточнила специалистка.

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С осторожностью косметолог порекомендовала пользоваться антибактериальным и хозяйственным мылом — при частом контакте с кожей они нарушают естественный баланс микрофлоры. Жумабаева назвала нежелательным и использование жидкого мыла, поскольку оно имеет много различных консервантов и отдушек.

Кроме того, в его состав входят дешевые ПАВ, придающие мылу его свойства. При выборе жидкого формата средства всегда внимательно изучайте состав и покупайте только в том случае, если в нем имеются натуральные масла и растительные экстракты

Фатима Жумабаевакосметолог

Ранее дерматолог, косметолог Екатерина Константиновская указала на связь стресса и проблем с кожей. Она объяснила, что нервное перенапряжение усиливает выработку гормонов адреналина и кортизола, которые, в свою очередь, провоцируют повышение уровня сахара в крови и негативно влияют на иммунную систему, что впоследствии ухудшает состояние кожи.

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