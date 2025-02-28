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08:00, 28 февраля 2025Экономика

Россияне стали чаще интересоваться подработкой

hh.ru: Поиском подработки в ближайшее время планируют заняться 47 % россиян
Вячеслав Агапов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Трудоустроенные россияне стали чаще интересоваться подработкой. Ее поиском в ближайшее время планируют заняться 47 процента граждан, сообщили «Ленте.ру» эксперты hh.ru.

Согласно опросу, который прошел с 30 января 2024 года по 20 февраля 2025 года среди 38 тысяч российских соискателей, каждый второй россиянин рассматривает поиск подработки в ближайшие три месяца. В конце 2024 года такой ответ дали 45 процентов, а осенью — 43 процента респондентов.

Доля тех, кто в поиске подработки не заинтересован, сокращается: в третьем квартале 2024 года их доля составляла 45 процентов, в четвертом квартале — 44 процента, а сегодня — 40 процентов. При этом доля россиян, уже имеющих вторую работу, колеблется на уровне семь-восемь процентов же более двух лет.

Чаще всего потребность в подработке испытывают соискатели из отрасли «Искусство, развлечения, масс-медиа» (60 процентов), «Домашний, обслуживающий персонал» (58 процентов), «Спорт, салоны красоты» и «Наука, образование» (по 56 процентов), а также «Туризм, гостиницы, рестораны» (54 процента).

Те, кого подработка не интересует, чаще всего работают в страховании (63 процентов), добывающей отрасли (49 процентов) и высшем менеджменте (46 процентов).

Правительство согласилось с инициативой бизнеса разрешить россиянам перерабатывать вдвое больше, чем предусмотрено Трудовым кодексом (ТК). Как заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, продолжительность сверхурочных работ ограничена 120 часами в год и 4 часами в течение двух дней подряд, но предприниматели хотели бы, чтобы объем вырос минимум до 240 часов.

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