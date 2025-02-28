Россияне высказались о работе Путина на посту президента

ФОМ: 82 процента россиян положительно оценили работу Путина на посту президента

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 82 процента граждан страны. Это следует из результатов опроса, опубликованного на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Отрицательно о работе главы государства высказались семь процентов опрошенных, еще 11 процентов затруднились с ответом. Кроме того, 81 процент респондентов заявил о доверии президенту. Не доверяют Путину, согласно полученным данным, 11 процентов россиян, еще восемь процентов не определились

Как утончил ФОМ, опрос проводился с 21 по 23 февраля в 97 населенных пунктах 51 субъекта России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Неделей ранее, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), деятельность Путина одобряли 76,2 процента граждан страны. Кроме того, 79,5 процента россиян заявляли, что доверяют главе государства.

В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал высокие рейтинги Путина с успехами Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Представитель Кремля подчеркнул, что жители страны ждут достижений военных.