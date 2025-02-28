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11:41, 28 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись на южнодонецком направлении

RusVesna: ВС России взяли под контроль Бурлацкое
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий взяли под контроль село Бурлацкое и продвинулись на южнодонецком направлении. Об этом сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Российские войска продвинулись широким фронтом на участке шириной до 6,5 километра на глубину до 2,5 километра, заняли практически весь населенный пункт Бурлацкое», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска также вошли в село Привольное.

Ранее о продвижении российских войск около Бурлацкого и Привольного сообщил украинский аналитический проект DeepState. При этом украинские аналитики отрицают факт полного контроля российских войск над Бурлацким.

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