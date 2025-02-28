Российский конькобежец-рекордсмен отказался видеть суть спорта в Олимпиаде

Российский конькобежец Павел Кулижников об Олимпиаде: Мне плевать

Рекордсмен мира на дистанции 500 метров конькобежец Павел Кулижников отреагировал на информацию о том, что не попал в список спортсменов для квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне плевать, я не хочу с ними соревноваться, мне неинтересно. Нас ограничили во всем, мы первенство бани бегали внутри России, и теперь они говорят — "допускаем"», — заявил Кулижников.

Спортсмен добавил, что никогда не занимался конькобежным спортом ради Олимпиады. «Тренироваться продолжаю. Для меня суть спорта не сводится к Олимпийским играм», — заявил Кулижников.

Россиянин — трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, он также пять раз побеждал на первенствах планеты на отдельных дистанциях. На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсмен занял 11-е место на дистанции 1000 метров.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Российские фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека выступят в нейтральном статусе.

