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15:27, 28 февраля 2025Спорт

Российский конькобежец-рекордсмен отказался видеть суть спорта в Олимпиаде

Российский конькобежец Павел Кулижников об Олимпиаде: Мне плевать
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Рекордсмен мира на дистанции 500 метров конькобежец Павел Кулижников отреагировал на информацию о том, что не попал в список спортсменов для квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне плевать, я не хочу с ними соревноваться, мне неинтересно. Нас ограничили во всем, мы первенство бани бегали внутри России, и теперь они говорят — "допускаем"», — заявил Кулижников.

Спортсмен добавил, что никогда не занимался конькобежным спортом ради Олимпиады. «Тренироваться продолжаю. Для меня суть спорта не сводится к Олимпийским играм», — заявил Кулижников.

Россиянин — трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, он также пять раз побеждал на первенствах планеты на отдельных дистанциях. На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсмен занял 11-е место на дистанции 1000 метров.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Российские фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека выступят в нейтральном статусе.

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