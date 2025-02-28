Серия взрывов прогремела в Харькове утром 28 февраля

Серия взрывов прогремела в Харькове после удара Вооруженных сил (ВС) России утром в пятницу, 28 февраля. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о серии взрывов, предположительно, за пределами города, появилось в 11:19 28 февраля. В 11:06 Военно-воздушные силы (ВВС) Украины сообщали в своем Telegram-канале о пуске корректируемых авиационных боеприпасов ВС России в сторону Харькова и области.

Официальные лица на данный момент не прокомментировали факт взрывов. Также украинские ВВС сообщают об активности БПЛА на территории Харьковской и Сумской областей.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил об уничтожении в Херсонской области группы военных ВСУ и их склада. По его словам, ликвидация произошла после трех ударов.