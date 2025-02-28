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10:13, 28 февраля 2025Бывший СССР

В подполье заявили об уничтожении в Херсонской области группы военных ВСУ и их склада

Подпольщик Лебедев: В Херсонской области ликвидировали группу бойцов ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

В подконтрольной Киеву части Херсонской области ликвидирована группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поражен их склад. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, ликвидация произошла после трех ударов. «Есть поражение личного состава и склада с боеприпасами», — заявил подпольщик.

Лебедев отметил, что удары были нанесены по подразделениям ВСУ в Лубнах и Миргороде. Там располагаются пункты временной дислокации украинской армии.

Ранее Лебедев сообщал, что Армия России ударила в Сумах по подразделению ВСУ, вернувшемуся из Курской области. «Нанесен удар по группе, которая чудом сбежала из Курской области и проходила доукомплектование», — заявил он.

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