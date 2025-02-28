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18:16, 28 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили о скачке давления

Синоптик Вильфанд: Ко вторнику давление в Москве упадет на 25 мм ртутного столба
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Ко вторнику, 4 марта, атмосферное давление в Москве резко упадет на 25 миллиметров ртутного столба. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РБК.

По словам синоптика, в субботу, 1 марта, давление будет оставаться повышенным и осадков не будет. При этом, несмотря на то, что в дальнейшем показатели барометров пойдут вниз, значительных осадков не прогнозируется. Вильфанд уточнил, что они могут быть «и в виде снега, и в виде мокрого снега, и даже в виде дождя, но небольшие».

Помимо этого, эксперт рассказал, что начало марта ознаменуется аномальны высокими температурами. Так, столбики термометров 1 марта покажут значения на 1,5-2 градуса выше нормы, а 2 марта — на 2,5 градуса. «Далее, в течение недели, температура будет примерно на три градуса Цельсия выше нормы. Нельзя сказать, что это бурная весна, но все-таки температура выше многолетних значений. К 5-6 марта температура может быть выше плюс пяти градусов Цельсия», — поделился информацией Вильфанд.

Ранее в этот же день главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в период со 2 по 6 марта в Москве выпадет более трети от месячной нормы осадков — 39 процентов.

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