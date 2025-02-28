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11:00, 28 февраля 2025Мир

США и Европу обвинили в усложнении переговоров по Украине

Bloomberg: Желание США и Европы переложить обязательства осложняет переговоры
Семен Александров (редактор)

Фото: Vincent Alban / Reuters

Взаимное желание США и Европы переложить друг на друга первые обязательства по решению конфликта на Украине усложняет ведение переговоров. В этом их обвинило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«И в США, и в Европе хотят, чтобы другая сторона взяла на себя обязательства первой, что усложняет переговоры», — сообщает агентство.

Ранее власти Европейского союза (ЕС) задумались о назначении своего спецпредставителя на переговорах о мирном урегулировании на Украине. По словам собеседников Bloomberg, страны-участницы объединения 6 марта проведут саммит глав государств, на котором обсудят кандидатуру будущего спецпосланника.

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