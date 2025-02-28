США сократили присутствие USAID на Украине

NBC News: Вашингтон сократил присутствие USAID на Украине с 64 до 8 сотрудников

Администрация американского президента Дональда Трампа решила сократить присутствие Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине. Об этом информирует издание NBC News со ссылкой на источники.

Как уточняют журналисты, из 64 американских сотрудников и подрядчиков в стране останутся только восемь. Остальные будут переведены в административный отпуск и выведены с Украины.

«Это серьезно подрывает возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и подает России сигнал, что нам не важно, что происходит с Украиной», — посетовал источник издания.

Ранее СМИ сообщили, что Госдеп прекратил поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины. Как уточнили журналисты, поддержка со стороны США была прекращена «на этой неделе».

Также стало известно, что из-за прекращения финансирования, поступавшего из Агентства по международному развитию США, некоторые украинские СМИ закрылись.