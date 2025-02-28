Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:52, 28 февраля 2025Мир

США сократили присутствие USAID на Украине

NBC News: Вашингтон сократил присутствие USAID на Украине с 64 до 8 сотрудников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Администрация американского президента Дональда Трампа решила сократить присутствие Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине. Об этом информирует издание NBC News со ссылкой на источники.

Как уточняют журналисты, из 64 американских сотрудников и подрядчиков в стране останутся только восемь. Остальные будут переведены в административный отпуск и выведены с Украины.

«Это серьезно подрывает возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и подает России сигнал, что нам не важно, что происходит с Украиной», — посетовал источник издания.

Ранее СМИ сообщили, что Госдеп прекратил поддержку восстановления энергоинфраструктуры Украины. Как уточнили журналисты, поддержка со стороны США была прекращена «на этой неделе».

Также стало известно, что из-за прекращения финансирования, поступавшего из Агентства по международному развитию США, некоторые украинские СМИ закрылись.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ваши проблемы начинаются прямо сейчас». Трамп устроил разнос Зеленскому. Президент Украины досрочно покинул Белый дом

      Во Франции сделали один вывод после провала Зеленского в Вашингтоне

      Дачникам дали еще три года на освоение земель

      В России начал действовать самозапрет на выдачу кредитов

      Маск высказался о защитниках Зеленского

      В ЕС призвали найти «нового лидера свободного мира» вместо США

      Каллас сообщила о намерении усилить военную помощь Украине

      В России запретили продажу энергетиков и зажигалок детям

      Симоньян высказалась о перепалке Зеленского с Трампом

      В России изменились правила регистрации автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше