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09:28, 28 февраля 2025Бывший СССР

Стала известна причина потери ВСУ позиций на южнодонецком направлении

ТАСС: ВСУ теряют позиции на южнодонецком направлении из-за переброски сил
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют позиции на южнодонецком направлении из-за переброски собственных сил на другие участки фронта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Наиболее боеспособную часть сил ВСУ сняли с южнодонецкого направления и разбросали по другим участкам, рассредоточили ключевые силы. Из-за этого противник фактически теряет юг Донецкой народной республики», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что с южнодонецкого направления была снята существенная часть украинских сил, которая была переброшена на курское, часовоярское и красноармейское направления.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные сорвали попытки ВСУ контратаковать на трех направлениях в Донецкой народной республике. По его словам, украинские подразделения уже пытались контратаковать на красноармейском, селидовском и дзержинском направлениях.

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