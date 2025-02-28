ТАСС: ВСУ теряют позиции на южнодонецком направлении из-за переброски сил

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют позиции на южнодонецком направлении из-за переброски собственных сил на другие участки фронта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Наиболее боеспособную часть сил ВСУ сняли с южнодонецкого направления и разбросали по другим участкам, рассредоточили ключевые силы. Из-за этого противник фактически теряет юг Донецкой народной республики», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что с южнодонецкого направления была снята существенная часть украинских сил, которая была переброшена на курское, часовоярское и красноармейское направления.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные сорвали попытки ВСУ контратаковать на трех направлениях в Донецкой народной республике. По его словам, украинские подразделения уже пытались контратаковать на красноармейском, селидовском и дзержинском направлениях.