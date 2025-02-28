Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:51, 28 февраля 2025Бывший СССР

Стали известны дальнейшие шаги Украины после подписания соглашения с США

Шмыгаль назвал дальнейшие шаги Украины после подписания соглашения с США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал дальнейшие шаги Украины после подписания соглашения с США. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Все последующие шаги после подписания — это создание соответствующей делегации, которая (...) получит соответствующие директивы, и дальше будет происходить работа между правительствами Украины и США», — заявил глава украинского кабмина.

Кроме того, Киев и Вашингтон, по словам Шмыгаля, будут нарабатывать проект соглашения о создании инвестиционного фонда развития и восстановления Украины. Полезные ископаемые и собственность Украины не будут передаваться США, заявил премьер Украины.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк потребовал от США поддержать миротворческий контингент Европейского союза (ЕС) в рамках сделки об использовании месторождений полезных ископаемых Украины. «В договор о минеральных месторождениях должны быть занесены эти позиции, относящиеся непосредственно к возможностям или обязательствам США», — заявил чиновник. Он также выступил за размещение миротворцев на инфраструктурных объектах Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД раскрыли итоги переговоров России и США в Стамбуле

      Экс-ректор российского вуза арестован по делу о превышении полномочий

      Си Цзиньпин назвал Россию и Китай настоящими друзьями

      В России отреагировали на продление американских санкций

      Жители российского города пожаловались на холод в квартирах

      Си Цзиньпин признал трудности китайской экономики

      Пятеро бывших глав Пентагона выступили против решения Трампа

      Вопрос об ужесточении меры пресечения российскому генералу рассмотрят в закрытом режиме

      Нидерландский футболист рассказал о пивших водку перед игрой одноклубниках по команде РПЛ

      Названы автобренды с наибольшими шансами вернуться в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше