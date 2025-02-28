В Киеве предложили включить в сделку по недрам обязательство США по миротворцам

Подоляк: США обязаны поддержать миротворцев ЕС в рамках сделки по недрам

США обязаны поддержать миротворческий контингент Европейского союза (ЕС) в рамках сделки об использовании месторождений полезных ископаемых Украины. Об этом заявил советник главы офиса президента (ОП) республики Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

«В договор о минеральных месторождениях должны быть занесены эти позиции, относящиеся непосредственно к возможностям или обязательствам США», — подчеркнул советник главы ОП. Он также допустил размещение миротворцев на инфраструктурных объектах.

Подоляк рассказал об обсуждениях размещения миротворцев ЕС на территории Украины в качестве гарантий безопасности Киеву. Советник главы ОП предположил обязательство США по поддержке контингента Евросоюза с воздуха в рамках сделки по недрам. По его словам, это является необходимым условием размещения европейских военных.

Ранее Подоляк озвучил требования Киева в обмен на полезные ископаемые. Он указал, что гарантии безопасности от США должны носить «реальный характер».