Экономист спрогнозировал снижение ключевой ставки в России к концу 2025 года

В ВЭБ.РФ спрогнозировали снижение ключевой ставки в России до 18 процентов

К концу 2025 года ключевая ставка Центробанка России может опуститься до 18-19 процентов годовых. Об этом заявил главный экономист государственной управляющей компании ВЭБ.РФ Андрей Клепач, пишет ТАСС.

По его словам, в феврале Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. По прогнозам эксперта, на заседании, назначенном на 21 марта, рассмотрят возможность ее корректировки.

«Сейчас она 21 процент. К концу года, я думаю, будет 18-19 процентов», — отметил он.

Ранее Банк России заявил, что для снижения ключевой ставки необходимо устойчивое замедление инфляции до зафиксированного в прогнозах регулятора уровня. Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса.