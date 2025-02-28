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06:46, 28 февраля 2025Экономика

Экономист спрогнозировал снижение ключевой ставки в России к концу 2025 года

В ВЭБ.РФ спрогнозировали снижение ключевой ставки в России до 18 процентов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

К концу 2025 года ключевая ставка Центробанка России может опуститься до 18-19 процентов годовых. Об этом заявил главный экономист государственной управляющей компании ВЭБ.РФ Андрей Клепач, пишет ТАСС.

По его словам, в феврале Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. По прогнозам эксперта, на заседании, назначенном на 21 марта, рассмотрят возможность ее корректировки.

«Сейчас она 21 процент. К концу года, я думаю, будет 18-19 процентов», — отметил он.

Ранее Банк России заявил, что для снижения ключевой ставки необходимо устойчивое замедление инфляции до зафиксированного в прогнозах регулятора уровня. Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса.

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