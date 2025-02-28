Стоимость освоения запасов «трудной» нефти Западной Сибири оценили

«Ойл ресурс»: На освоение запасов нефти Западной Сибири необходимо ₽900 млрд

На освоение запасов «трудной» нефти Западной Сибири необходимы инвестиции в размере 900 миллиардов рублей. Стоимость работ оценили в исследовании компании «Ойл ресурс», подготовленном совместно с Институтом геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета, сообщает газета «Ведомости».

Такая сумма потребуется на полномасштабную промышленную добычу трудноизвлекаемой нефти (ТрИЗ) из залежей баженовской свиты. Они необходимы в течение ближайших 10 лет.

Как отмечают аналитики, добыча «трудной» нефти возможна при стоимости российского сорта Urals в 75 долларов за баррель. Инвестиции в объеме 90 миллиардов в год позволят ввести в эксплуатацию более 7000 новых скважин и выйти на уровень добычи до 10 миллионов тонн сырья в год, о крупных объемах можно говорить только в 2031 году.

Российские нефтяные компании вынуждены интенсивно модернизировать оборудование и оптимизировать производство из-за ужесточения санкций недружественных государств, приводящих к росту издержек. Разработка ТрИЗ может стать одним из способов оптимизации, отмечают составители исследования. Преимуществами таких запасов являются хорошая исследованность, готовая инфраструктура и «огромные потенциально возможные» объемы добычи.

Полномасштабное освоение баженовской свиты можно стимулировать при помощи налоговых льгот. Например, введением налога на дополнительный доход, который в отличие от НДПИ взимается с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику.

Из-за резкого укрепления рубля и падения мировых цен на нефть рублевая стоимость основного экспортного сорта Urals в феврале оказалась на 14,7 процента ниже уровня, заложенного в бюджете. В среднем по итогам февраля баррель нефти будет стоить около 5,74 тысячи рублей. Расчетная стоимость сорта падает с середины января и находится на минимальном с июля 2023 года значении — 5,25 тысячи рублей. Такие результаты означают падение доходов бюджета от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за февраль до 675 миллиардов рублей при планах в 840 миллиардов.