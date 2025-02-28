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08:45, 28 февраля 2025Экономика

Москвичам пообещали экстремальное тепло в начале весны

Синоптик Позднякова: В марте в Москву придет экстремальное тепло
Виктория Клабукова

Фото: Чингаев Ярослав / РИА Новости

В начале весны в Москву придет экстремальное тепло. Об этом агентству РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Устойчивый плюс, как правило, устанавливается в Москве лишь в последней декаде марта. В этом году, по прогнозам синоптика, выше нуля столбики термометров задержатся уже в первых числах месяца. Согласно долгосрочным моделям, температура будет превышать климатическую норму на протяжении всей весны, однако значительная аномалия будет наблюдаться лишь в марте и апреле.

В эти месяцы воздух прогреется в столице на два-три градуса выше нормы, в мае же аномалия составит всего градус-полтора. Тем не менее Позднякова напоминает, что такие отдаленные прогнозы не отличаются точностью и со временем будут уточняться.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил москвичей о предстоящих в марте 13-градусных морозах. Похолодание стоит ждать в середине месяца. Однако надолго холода не затянутся, и температура вскоре вернется к оптимальным показателям.

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