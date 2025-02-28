Трамп анонсировал переговоры о возвращении территорий Украине

Трамп анонсировал переговоры о возвращении утраченных территорий Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что предстоят переговоры о том, «много ли территорий могут быть возвращены» Украине. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече с премьером Великобритании Киром Страмером он анонсировал обсуждение темы возвращения утраченных территорий.

«Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно», — подчеркнул глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вывод украинских войск из новых регионов России является одним из условий для завершения конфликта. По словам российского лидера, Киев должен полностью вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.