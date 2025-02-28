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08:36, 28 февраля 2025Мир

Трамп ослабил ограничения на авиаудары и операции спецназа

CBS News: Трамп ослабил ограничения на авиаудары и операции коммандос США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп ослабил ограничения на авиаудары и операции коммандос, расширив таким образом круг потенциальных целей. Об этом CBS News со ссылкой на американских чиновников.

«Трамп снял ограничения возможностей американских командиров разрешать авиаудары и специальные операции за пределами традиционных полей сражений, расширив круг лиц, которые могут стать объектом нападений», — говорится в материале.

По данным телеканала, в начале февраля министр обороны США Пит Хегсет в ходе встречи с руководством Африканского командования ВС США подписал директиву, которая ослабляет централизованный контроль властей над авиаударами и развертыванием коммандос. При этом неясно, получили ли другие командования ВС США по всему миру такую же директиву.

Такое решение свидетельствует о возвращении США к более агрессивной политике борьбы с терроризмом, которой придерживался Трамп во время первого срока. Один из высокопоставленных чиновников Министерства обороны сообщил CBS News, что во время администрации экс-президента Джо Байдена авиаудары, как правило, были сосредоточены на высшем руководстве террористических организаций.

В начале февраля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести высокоточные авиаудары по одному из главарей террористической группировки ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация) в Сомали. Политик уточнил, что эти люди угрожали Соединенным Штатам и их союзникам.

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