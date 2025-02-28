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04:02, 28 февраля 2025Мир

Трамп оценил внешность жены британского премьера

Трамп назвал красивой женщиной супругу британского премьера Стармера
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп и Кир Стармер

Дональд Трамп и Кир Стармер. Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп оценил внешность супруги британского премьер-министра Кира Стармера и назвал его жену красивой женщиной. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Таким образом политик ответил на вопрос, должен ли глава правительства Великобритании выбирать более тесные отношения с Вашингтоном или с Европейским союзом.

«Должен сказать, я очень впечатлен его женой. Она красивая, замечательная женщина», — сказал Трамп. Леди Стармер не сопровождала премьер-министра во время поездки в США.

Кроме того, в ходе встречи президент США рассмешил журналистов вопросом о том, справится ли Великобритания с Россией.

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