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12:05, 28 февраля 2025Путешествия

Трассы на одном горнолыжном курорте России закрыли

Трассы и канатную дорогу на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии закрыли из-за непогоды
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Трассы и канатную дорогу на «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале горнолыжного курорта.

Уточняется, что канатная дорога и горнолыжные трассы «Гарабаши — Мир» закрыли из-за сильного ветра с порывами выше 15 метров в секунду.

Отмечалось, что 28 февраля на станции Гарабаши ожидается до минус 20 градусов с сильным ветром до 17 метров в секунду. В Азау при этом будет до минус 9, погода спокойная.

Ранее курорт «Эльбрус» назвали одним из самых доступных в стране. Средняя стоимость ночи в местных отелях не превышает 7,4 тысячи рублей.

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