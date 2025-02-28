Дональд Трамп после возвращения на пост президента США неоднократно упоминал Россию и планы по сотрудничеству с ней, напоминая о том, как это было во время его предыдущего срока на посту главы государства в 2017-2021 годы. При этом он критикует заявления украинских политиков о мирных переговорах с Россией и называет президента Украины Владимира Зеленского диктатором. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что стороны готовы вновь налаживать сотрудничество, потому что нынешние власти в США демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи.
Трамп о России
Дональд Трамп неоднократно выражал желание перезагрузки в отношениях между США и Россией.
Мы — чрезвычайно мощная ядерная держава, как и они [Россия]. Не имеет смысла не иметь никаких отношений
В публичных заявлениях он отдавал предпочтение дружеским отношениям с Россией, а не существующей конфронтации, а также:
- выразил уверенность, что Россия выполнит условия мирной сделки по Украине после ее заключения;
- рассказал, что будет рад присоединению России к «Большой семерке» (G7);
- призвал не забывать, что Россия обладает самым большим ядерным арсеналом в мире;
- выступил за возобновление переговоров с Китаем и Россией по вопросу сокращения ядерных арсеналов;
- заявил, что Россия «помогла Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне», о чем никогда нельзя забывать, однако превысил число жертв СССР два раза;
- упомянул о своей любви к русском народу.
Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ
При этом ранее политик называл Россию важным партнером в борьбе с терроризмом и других международных вопросах, включая урегулирование на Ближнем Востоке, и отрицал обвинения в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в его пользу, называя их охотой на ведьм.
Переговоры Путина и Трампа
Дональд Трамп при этом отмечал, что США и Россия договорились начать переговоры по Украине для долгосрочного урегулирования, а также по крупным сделкам в рамках экономического развития и по другим стратегическим вопросам.
При этом, говоря о прямых переговорах, он:
- рассказал, что встреча на высшем уровне может состояться в Саудовской Аравии;
- заявил, что готов доверять Владимиру Путину, но не слепо;
- охарактеризовал Владимира Путина как очень умного и хитрого человека.
Мы будем говорить. И я надеюсь, что мы сделаем что-то, что будет иметь значение. Мы хотим прекратить конфликт
Снимет ли Трамп санкции
Несмотря на первоначальную риторику о смягчении напряженности, в конце февраля Дональд Трамп продлил на год санкции против России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины».
При этом он:
- обратил внимание, что прямо сейчас не рассматривает снятие санкций против России как часть переговорного процесса, но допустил, что «когда-то мы это рассмотрим»;
- ранее напомнил, что именно он «уничтожил» российский газопровод «Северный поток-2» введенными им санкциями;
[Для снятия санкций] сначала надо договориться. Но я думаю, что это произойдет. Довольно продуктивный разговор с Путиным состоялся у меня и с президентом Зеленским тоже. Еще четыре недели назад никто ни с кем не говорил, никто даже не думал, что можно заключить мир