«Чрезвычайно мощная ядерная держава». Что Дональд Трамп говорил о России и Владимире Путине?

Трамп уверен, что Путин выполнит условия договора по Украине

Дональд Трамп после возвращения на пост президента США неоднократно упоминал Россию и планы по сотрудничеству с ней, напоминая о том, как это было во время его предыдущего срока на посту главы государства в 2017-2021 годы. При этом он критикует заявления украинских политиков о мирных переговорах с Россией и называет президента Украины Владимира Зеленского диктатором. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что стороны готовы вновь налаживать сотрудничество, потому что нынешние власти в США демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи.

Трамп о России

Дональд Трамп неоднократно выражал желание перезагрузки в отношениях между США и Россией.

Мы — чрезвычайно мощная ядерная держава, как и они [Россия]. Не имеет смысла не иметь никаких отношений Дональд Трамп президент США

В публичных заявлениях он отдавал предпочтение дружеским отношениям с Россией, а не существующей конфронтации, а также:

выразил уверенность, что Россия выполнит условия мирной сделки по Украине после ее заключения;

рассказал, что будет рад присоединению России к «Большой семерке» (G7);

призвал не забывать, что Россия обладает самым большим ядерным арсеналом в мире;

выступил за возобновление переговоров с Китаем и Россией по вопросу сокращения ядерных арсеналов;

заявил, что Россия «помогла Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне», о чем никогда нельзя забывать, однако превысил число жертв СССР два раза;

упомянул о своей любви к русском народу.

Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ Дональд Трамп президент США

При этом ранее политик называл Россию важным партнером в борьбе с терроризмом и других международных вопросах, включая урегулирование на Ближнем Востоке, и отрицал обвинения в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в его пользу, называя их охотой на ведьм.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Переговоры Путина и Трампа

Дональд Трамп при этом отмечал, что США и Россия договорились начать переговоры по Украине для долгосрочного урегулирования, а также по крупным сделкам в рамках экономического развития и по другим стратегическим вопросам.

При этом, говоря о прямых переговорах, он:

рассказал, что встреча на высшем уровне может состояться в Саудовской Аравии;

заявил, что готов доверять Владимиру Путину, но не слепо;

охарактеризовал Владимира Путина как очень умного и хитрого человека.

Мы будем говорить. И я надеюсь, что мы сделаем что-то, что будет иметь значение. Мы хотим прекратить конфликт Дональд Трамп президент США

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Снимет ли Трамп санкции

Несмотря на первоначальную риторику о смягчении напряженности, в конце февраля Дональд Трамп продлил на год санкции против России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины».

При этом он:

обратил внимание, что прямо сейчас не рассматривает снятие санкций против России как часть переговорного процесса, но допустил, что «когда-то мы это рассмотрим»;

ранее напомнил, что именно он «уничтожил» российский газопровод «Северный поток-2» введенными им санкциями;