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11:50, 28 февраля 2025Россия

У российского школьника после нападения собак не прижились нос и губа

У школьника после нападения двух собак в Адлере не прижились нос и верхняя губа
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

У девятилетнего школьника после нападения двух собак в Адлере не прижились нос и верхняя губа. Об этом рассказал Telegram-каналу Kub Mash отец пострадавшего мальчика.

Россиянин отметил, что ребенка сейчас ввели в искусственную кому. Мужчина пояснил, что сотрудники краевой больницы почему-то отказались допускать к пострадавшему известного хирурга Алексея Дикарева.

Тем не менее отец надеется, что специалисту удастся осмотреть ребенка. Жителя Краснодарского края продолжают допрашивать следователи.

До этого сообщалось, что в Сочи владелец двух хаски, напавших на девятилетнего мальчика и разорвавших ему лицо, получил подписку о невыезде.

О трагедии с ребенком стало известно 26 февраля, все произошло в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе города. Две хаски, будучи без присмотра хозяина, сорвались с цепи и напали на мальчика. Проходившие мимо местные жители отогнали животных и связались с родителями ребенка.

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