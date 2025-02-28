У российского школьника после нападения собак не прижились нос и губа

У школьника после нападения двух собак в Адлере не прижились нос и верхняя губа

У девятилетнего школьника после нападения двух собак в Адлере не прижились нос и верхняя губа. Об этом рассказал Telegram-каналу Kub Mash отец пострадавшего мальчика.

Россиянин отметил, что ребенка сейчас ввели в искусственную кому. Мужчина пояснил, что сотрудники краевой больницы почему-то отказались допускать к пострадавшему известного хирурга Алексея Дикарева.

Тем не менее отец надеется, что специалисту удастся осмотреть ребенка. Жителя Краснодарского края продолжают допрашивать следователи.

До этого сообщалось, что в Сочи владелец двух хаски, напавших на девятилетнего мальчика и разорвавших ему лицо, получил подписку о невыезде.

О трагедии с ребенком стало известно 26 февраля, все произошло в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе города. Две хаски, будучи без присмотра хозяина, сорвались с цепи и напали на мальчика. Проходившие мимо местные жители отогнали животных и связались с родителями ребенка.