Владелец напавших на мальчика в российском городе собак получил подписку о невыезде

В Сочи хозяин разорвавших лицо мальчику хаски получил подписку о невыезде

В Сочи владелец двух хаски, напавших на девятилетнего мальчика и разорвавших ему лицо, получил подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Он признал вину и пояснил, что некоторое время не кормил собак.

Трагедия произошла утром 26 февраля в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе города. Две собаки крупной породы, будучи без присмотра хозяина, сорвались с цепи и напали на ребенка. Проходившие мимо местные жители отогнали животных и сообщили о произошедшем родителям пострадавшего.

Сейчас мальчик находится в лечебном учреждении. Ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

