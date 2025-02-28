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20:58, 28 февраля 2025Силовые структуры

Указ Путина позволит Росфинмониторингу получать информацию о недвижимости без собственника

Росфинмониторинг сможет получать информацию о недвижимости без собственника
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон позволит Росфинмониторингу получать информацию о недвижимости и проводить необходимые проверки без уведомления собственника. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что нововведение позволит пресечь попытки преступников предупредить своих соучастников и подельников об инициированной проверке, чтобы скрыть следы преступления и избежать уголовного преследования.

В Росфинмониторинге отметили, что ранее в законодательстве действовала норма, согласно которой гражданин получал оповещения о запросе финразведки, что, в свою очередь, могло препятствовать проведению расследования.

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