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10:52, 28 февраля 2025Россия

Украина попыталась атаковать российский регион с воздуха

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаковать российскую территорию с воздуха. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 8:15 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось о перехвате и уничтожении 22 беспилотников ВСУ в ночь на 28 февраля. Восемь дронов поражены над Орловской областью, семь — над Курской, четыре — над Брянской, один — над Смоленской, два — над Краснодарским краем.

В свою очередь, орловский губернатор Андрей Клычков сообщил об одном сбитом беспилотном летательном аппарате. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

ЖЗЛ
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