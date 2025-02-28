Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп понял об украинском лидере Владимире Зеленском то, о чем Россия говорила много раз. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
«Жалко здесь должно быть не Зеленского, а украинцев, которые пали жертвой властных амбиций и жадности укрохунты. Теперь и Трамп понял то, что мы повторяли много раз: Зеленский не готов к миру!» — посетовал политик.
По словам Слуцкого, мир обеспечит победа России, которая будет достигнута не только на поле боя, но и благодаря эффективной дипломатии. Политик добавил, что Зеленский на встрече с Трампом лгал, был слаб и жалок.
Ранее Леонид Слуцкий заявил, что украинский президент до последнего сопротивляется мирному урегулированию конфликта в стране. Помимо этого, Владимир Зеленский выдвигает абсурдные требования, отказываясь признать необходимость выплачивать задолженность Украины перед Западом, посетовал лидер ЛДПР.