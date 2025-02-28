В Кремле ответили на вопрос о возможном конфликте со Швецией

Песков: Россия внимательно отслеживает военную деятельность Швеции в рамках НАТО

Российские военные внимательно отслеживают военную деятельность Швеции в рамках Североатлантического альянса и принимают соответствующие меры. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления руководителя шведской военной разведки Томаса Нильссона о подготовке вооруженных сил страны к потенциальному конфликту с Москвой, передает ТАСС.

«В целом, речь идет о полноформатном участии Швеции в альянсе. Конечно, наши военные очень внимательно все процессы отслеживают, мониторят и, конечно, принимают соответствующие меры», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, видит ли Москва активизацию военного присутствия Стокгольма на фоне вступления в НАТО и вызывает ли это обеспокоенность.

Ранее Нильссон заявил, что Швеция готовится к возможному столкновению с Россией после окончания специальной военной операции (СВО). По его словам, несмотря на «временное снижение активности российских военных» в Прибалтике, текущая ситуация может измениться после завершения украинского конфликта.